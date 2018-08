Fakta

Peruskoulu



Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta. Lähes kaikki suomalaiset käyvät peruskoulun, sillä kaikilla Suomessa asuvilla lapsilla on oppivelvollisuus.



Oppivelvollisuus on määrätty Suomen laissa. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen lapsen tulee oppia ainakin tietyt perustaidot.



Velvollisuus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän vuotta, eli menee ekalle luokalle.



Tänä vuonna ekaluokkalaisia on noin 61 000. Määrä on hieman pienempi kuin viime vuonna.



Kaikkiaan Suomen peruskouluissa opiskelee noin 560 000 oppilasta yhdeksällä eri luokka-asteella.



Koulua ei kuitenkaan ole pakko käydä, sillä samat taidot voi opetella myös kotona. Siitä huolimatta melkein kaikki oppilaat valitsevat koulun kotiopetuksen sijaan.