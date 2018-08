Lasten uutiset

Vieraan kielen opiskelu alkaa jo ykkösluokalla

Tällä

Vierasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

viikolla alkanut lukuvuosi on historiallinen Helsingissä, sillä uudet ykkösluokkalaiset aloittavat vieraan kielen opiskelun jo heti ensimmäisenä kouluvuotenaan.Aiemmin vieraan kielen opiskelu on aloitettu vasta kolmannella luokalla. Opetus halutaan aloittaa mahdollisimman aikaisin, koska tutkimusten mukaan kieliä on helpointa oppia 5–7-vuotiaana.Suurin osa uusista ykkösluokkalaisista on valinnut vieraaksi kielekseen englannin. Muita vaihtoehtoja ovat muun muassa ruotsi, saksa, venäjä ja kiina.kieltä opetellaan puhumalla ja erilaisten leikkien kautta, koska kaikki ykkösluokkalaiset eivät vielä osaa lukea.Helsinki ei ole Suomessa ensimmäinen kaupunki, jossa vieraan kielen opiskelu aloitetaan ensimmäisellä luokalla. Esimerkiksi Vantaalla ykköset ovat opiskelleet englantia jo kahden vuoden ajan.Tapasimme 7-vuotiaan, joka osaa jo useampaa kieltä nuoresta iästään huolimatta.