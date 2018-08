Lasten uutiset

Mielipide: Kouluun voi pukeutua miten haluaa

Minä tykkään farkuista, joku muu aduista, eikä repullakaan ole hirveästi väliä. Oli sinulla sitten Hello Kitty -reppu tai Adidaksen musta. Loppujen lopuksi reppu on vain laukku, jossa saa tavarat kätevästi mukaan, eikä asia, jolla voi kerskailla kavereiden edessä.



Kaupat aina mainostavat uutta koulukamaa, mutta kannattaako ostaa? Jos vanha reppu on mennyt rikki tai huonossa kunnossa, uuden ostaminen on ymmärrettävää ja välttämätöntä. Muuten uuden repun ostaminen joka vuosi on kallista eikä varsinkaan ekologista! Koska jokaisen tavaran tekoon tarvitaan sähköä ja energiaa, mistä tulee haittapäästöjä, kannattaa ajatella ennen kuin ostaa kaikkea uutta! Eikä varsinkaan saa nauraa tai kiusata, jos jollain ei ole merkkivaatteita tai -reppua, koska se on tyhmää.



Ollakseen iloinen ei tarvitse olla kuin kaikki muut. Jokainen on mahtava tyyppi sellaisena kun hän on!



Milla Pavlushkova, 11