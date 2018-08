Lasten uutiset

Ei kiusata, vaan ollaan kavereita kaikille!

Keskiviikkona

Vantaalla julistettiin koulurauha koko Suomeen. Koulurauhan tavoite on se, että jokaisella oppilaalla olisi hyvä olla koulussa.Koulupäivän tulee siis olla turvallinen kaikille, niin ettei ketään kiusata eikä kukaan jää yksin.Tänä vuonna julistuksessa on nostettu esille erityisesti sitä, että jokainen meistä voi vaikuttaa koulun ilmapiiriin. Pienillä teoilla voimme tehdä sekä omasta että muiden koulupäivästä paremman.Tervehtimällä luokkakaveria tai pyytämällä yksinäiseltä näyttävän oppilaan mukaan leikkiin, voi piristää toisen päivää. Usein pelkällä hymylläkin voi olla suuri vaikutus.Ei siis kiusata, vaan ollaan kavereita kaikille! Näin jokaisella on varmasti parempi olla koulussa.