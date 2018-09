Lasten uutiset

Espoolaisrehtori joutui jättämään työnsä äkillisesti

Espoon Saunalahden koulun rehtori irtisanottiin viime viikolla äkillisesti. Rehtori joutui siis heti jättämään työtehtävänsä koulussa.



Espoon kaupungin mielestä rehtori oli pakko irtisanoa, sillä hänen tavassaan tehdä töitä oli monenlaisia ongelmia. Rehtori itse taas on puolustautunut sanomalla, että hänen työskentelystään on tahallaan yritetty etsiä virheitä.



Irtisanomisen tarkkaa syytä ei kuitenkaan ole kerrottu julkisesti, joten asia on herättänyt paljon keskustelua. Esimerkiksi monet koulun työntekijöistä sekä oppilaiden vanhemmista ovat puolustaneet rehtoria. Samanaikaisesti monet ovat arvostelleet rehtorin toimintaa. Tapahtumaa on myös käsitelty laajasti uutisissa.



Saunalahden yhtenäisessä peruskoulussa on kaikki luokka-asteet esikoulusta 9. luokkaan. Oppilaita on noin 800. Heidän koulunkäyntinsä jatkuu tavalliseen tapaan, rehtorin lähdöstä huolimatta.