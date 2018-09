Lasten uutiset

Move-kunto­testejä keskeytetty

Esimerkiksi

Piip-testin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoossa, Helsingissä ja Turussa on keskeytetty kouluissa järjestettävät Move-kuntotestit toistaiseksi. Keskeytys liittyy siihen, että kaupungeissa selvitetään, ovatko testit turvallisia vai pitäisikö niitä muuttaa jotenkin.Espoon Tiistilän koulua käynyt kah­deksasluokkalainen poika sai viime viikolla sairauskohtauksen liikuntatunnilla, jonka aikana oppilaat olivat suorittaneet Move-testeihin kuuluvaa piip-juoksutestiä. Poika kuoli myöhemmin sairaalassa. Tämä ikävä tapahtuma selvitetään nyt tarkasti.aikana juostaan 20 metrin matkaa edestakaisin. Testillä mitataan kestävyyttä. Muilla Move-testeillä mitataan esimerkiksi liikkuvuutta, voimaa ja tasapainoa.Move-kuntotestit ovat osa koulujen opetusohjelmaa. Niiden avulla testataan kuudennen ja kahdeksannen luokan oppilaiden kuntoa ja terveydentilaa.Oppilas voi jättää osallistumatta piip-testiin, jos hän on kipeä tai jos hänellä on todettu jokin pitkäaikaissairaus. Oppilas voi myös keskeyttää testin suorituksen aikana.Opettajille annetuilla ohjeilla pyritään siihen, että testit olisivat turvallisia.