Koululaiselta: Jonkun on otettava vastuu kaaoksesta

useampi oppilas altistuu homeelle. Sisäilmaongelmista kärsiviä kouluja löytyy koko ajan enemmän ja enemmän. Jonkun pitäisi ottaa vastuu tästä kaaoksesta ja korjata sekä koulujen että päiväkotien sisäilmaongelmat pysyvästi.Sisäilmaongelmista joutuvat kärsimään sekä oppilaat että henkilökunta. Sairastelut vaikuttavat myös opiskeluun, koska flunssakierteet ja vaikea homeallergia aiheuttavat paljon poissaoloja ja vaikeuttavat siten opinnoissa mukana pysymistä.Homealtistuneilla tehokkain tapa päästä oireista eroon olisi koulun vaihto tai puhtaissa tiloissa opiskelu, mutta se ei kuitenkaan voi olla pysyvä ratkaisu. Koulu pitäisi purkaa, jos se on niin huonossa kunnossa, että osalle pelkästään siellä oleminen on haaste. On turhaa yrittää epätoivoisesti saada homekoulua homeettomaksi kalliilla korjauksilla, jos se on jo valmiiksi käyttökelvoton.tarvittaisiin vain joku, joka uskaltaa käyttää valtaansa ja tehdä päätöksen homekoulun purkamisesta. Jonkun pitäisi varmistaa rakennusvaiheen onnistuminen ja sisäilmaongelmien ennaltaehkäisy. Jonkun on astuttava askel eteenpäin ja otettava vastuu jo tehdyistä virheistä.Kannattaako tuota pelastavaa supersankaria kuitenkaan odottaa, jos me pystymme itsekin vaikuttamaan homekoulujen kohtaloon?