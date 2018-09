Lasten uutiset

Saaristossa tehtiin suuri poliisioperaatio

viikonloppuna Turun saaristossa tehtiin suuri poliisioperaatio. Tehtävässä poliisin apuna oli muiden muassa Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos.Poliisi epäilee, että operaation kohteessa on tapahtunut talousrikos.Talousrikoksia voivat olla esimerkiksi rikoksilla hankittujen rahojen piilottaminen tai verojen maksamatta jättäminen.Siksi poliisi tutki viikonloppuna Turun seudulla sijaitsevan Airiston Helmi oy -nimisen yrityksen tiloja eli teki sinne kotietsintöjä.voi tehdä kotietsinnän eli etsiä todisteita asunnoista tai muista yksityisistä tiloista, mikäli epäillään rikosta, josta voi saada yli puoli vuotta vankeutta.Tässä kotietsinnässä poliisi takavarikoi muun muassa tiedontallennusvälineitä, kuten muistitikkuja.Tällä viikolla vangittiin kaksi miestä, jotka pidätettiin viikonlopun operaation aikana. Poliisilla on syytä epäillä heitä Turun saariston talousrikoksista.Seuraavaksi poliisi jatkaa tutkimuksia tekemällä kuulusteluja ja käymällä läpi takavarikoimiaan materiaaleja.Tapaus on monimutkainen ja voi tuntua myös aikuisista hankalalta ymmärtää.