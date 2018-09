Lasten uutiset

Poliisi voi valvoa oululaiskouluja kameran kautta

Tänä

Valvontakameroiden

Muissa

vuonna Oulun kaupunki ja poliisi solmivat sopimuksen, joka antaa poliisille oikeuden seurata tietyissä tilanteissa mitä tahansa kaupungin valvontakameraa suorana. Malli on leviämässä myös muihin Suomen isoihin kaupunkeihin.Tieto kaupungin ja poliisin välillä solmitusta sopimuksesta välittyi oululaisen sanomalehden Kalevan kautta.Oulun kouluissa tieto live-seurannasta on tuottanut hämmennystä, mutta monen mielestä se on myös järkevää. Poliisi saa seurata esimerkiksi kaikkien kaupungin koulujen sisätiloja, terveysasemien odotusaulaa tai liikuntahalleja.käyttö on kuitenkin tarkkaa, eikä tallenteita pääse katsomaan kuka tahansa. Katselijan pitää siis olla luotettava, jotta hän ei käyttäisi materiaalia väärin. Katselusta pitää ilmoittaa ennen ja jälkeen katselun.Tätä niin kutsuttua live-seurantaa on tarkoitus hyödyntäää turvallisuuden takaamisessa ja poliisin toiminnan helpottamisessa. Poliisin valvonta kouluissa saattaa nimittäin ehkäistä ikäviä tilanteita ja vahvistaa oppilaiden sekä muun henkilökunnan turvallisuuden tunnetta.Poliisi taas hyötyy valvonnasta rikosten ennakoinnissa. Turhia käyntejäkään ei synny, jos tilanteen voi tarkistaa ensin valvontakameroista.kaupungeissa yhteistyö poliisin kanssa ei ole vielä yhtä pitkällä kuin Oulussa. Esimerkiksi Helsingissä poliisilla ei ole oikeutta live-seurantaan, koska Helsingin poliisi ei ole esittänyt tarvetta tällaiseen malliin.