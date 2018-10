Lasten uutiset

Koululaiselta: Antakaa oppilaille viikon syysloma!

aikoina on keskusteltu paljon syysloman pituudesta. Vanhempia nimittäin huolettaa lapsen yksin oleminen, koska hoitopaikkaa ei aina löydy. Suurin osa oppilaista kuitenkin kannattaa pidempää lomaa, jolloin saa levätä kunnolla. Ja lepo, se vasta tärkeää onkin.Viikon mittaisen syysloman pitäminen on kuitenkin hankalaa. Lomaa ei edes pidetä kaikissa kunnissa samaan aikaan, ja syysloman pituus vaikuttaa kesä­lomaan. Suurimmat huolet ovat pienen oppilaan vanhemmilla, joiden tehtävänä on löytää lapselleen hoitopaikka. Jos hoitopaikkaa ei löydy, heidän on otettava viikko vapaata töistä, mikä ei ole ihan helppo juttu.Kaikista eniten pitkästä syyslomasta taas kiittävät vanhemmat oppilaat, joilla koulutehtäviä ja kokeita on huomattavasti enemmän. Lomaviikko keskellä kiireistä syksyä kuulostaa täydelliseltä, ja sitä se onkin. Ei tarvitse mennä kouluun ja saa kerrankin nukkua kunnolla.Vaikka syysloman lyhentämiseen onkin monta syytä, kannattaa miettiä, keitä varten loma pidetään: oppilaita varten. Siksi oppilaiden mieli­piteellä tulisi olla suuri painoarvo heitä koskevassa asiassa.Oppiminen on koululaisen työ, joka voi stressata ihan samalla tavalla kuin oikea työkin. Antakaa siis oppilaille viikon syysloma, koska he ovat sen ansainneet!