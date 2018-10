Lasten uutiset

Mikä on sopiva syysloman kesto? – Kysyimme oppilailta, kuinka pitkään he haluaisivat lomailla

kaikilla peruskoululaisilla on lukuvuodessa sama määrä koulupäiviä. Lomien pituudet ja ajankohdat vaihtelevat kuitenkin hieman eri kaupungeissa ja kouluissa.Joissain kouluissa syysloma kestää viikon, mutta paikoin syysloman pituus on vain kaksi koulupäivää viikonlopun lisäksi. Jos syysloma on lyhyt, kesä- tai joululoma on silloin pidempi.Tänä lukuvuonna Helsingin ja Vantaan ruotsinkielisissä kouluissa sekä Turun kouluissa on kaksi syyslomapäivää. Muissa suurissa kaupungeissa koululaiset lomailevat viikon.Espoolaisen Vindängenin koulun kuudesluokkalaiset kertoivat Lasten uutisille, miltä aiempaa pidempi loma heistä tuntuu:”Pidempi syysloma on ihan kiva, mutta tykkäsin enemmän siitä, että oli pitkä kesäloma. Syyslomalla minäkin olen kai kotona.””Pidemmän loman aikana saa rentoutua koulusta, niin sitten ei ole niin paljon stressiä. Yksi ja puoli viikkoa olisi lomalle paras pituus. Lomalla aion rentoutua kotona, mennä jonnekin syömään tai jotain tämäntyyppistä.””Pidempi loma on kiva, koska ehtii enemmän rentoutua. Paras pituus lomalle olisi viikko tai kaksi viikkoa. Syyslomalla aion varmaan olla eniten kotona.””Kun on paussia koulusta, niin sitten kun koulu alkaa, on taas energiaa harjoitella kokeisiin ja tehdä läksyjä. Minunkin mielestäni viikon loma on sopiva – ei liian pitkä eikä liian lyhytkään. Tässä ehtii tehdä aika paljon. Lomalla menen isovanhempieni luokse kylään.””Minustakin on ihanaa, kun saa olla kokonaisen viikon, että lomaa ei ole esimerkiksi vain torstai ja perjantai. Meille tulee lomalla mummo kylään.””Minusta pidempi loma on kiva. Ehtii enemmän mennä vaikkapa jonnekin matkalle, koska neljässä päivässä ei ihan ehdi. Viikon loma on sopivan mittainen, koska silloin on myös sopivan pituinen kesäloma. Syyslomalla menen Kreikkaan.”