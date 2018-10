16-vuotias Sonja Korpelainen oli Helsingin Sanomien päätoimittaja tyttöjen päivän ajan

Fakta

Tyttöjen päivä



Tyttöjen päivää vietetään joka vuosi 11. lokakuuta. Päivän on tarkoitus parantaa tyttöjen asemaa. Sitä vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.



Vaikka tasa-arvo on lisääntynyt maailmassa, tytöt ja naiset ovat silti usein muita huonommassa asemassa. Maailmassa on esimerkiksi 62 miljoonaa kouluikäistä tyttöä, jotka eivät pääse kouluun.



Siksi kansainvälinen lastenoikeusjärjestö Plan International järjesti tyttöjen päivänä Girls takeover -tempauksen, jossa tytöt astuivat päiväksi erilaisten johtajien saappaisiin eli tekemään heidän töitään.



Tempauksen on tarkoitus näyttää, että tyttöihin kohdistuu edelleen syrjintää. Samalla tuodaan esiin tyttöjen voimaa ja mahdollisuuksia. Tempaus järjestettiin Suomessa nyt toista kertaa.