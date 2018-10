Lasten uutiset

Vastaa kyselyyn ja kerro mielipiteesi Lasten uutisista

Vastaamalla alla olevaan kyselyymme voit kertoa mielipiteesi siitä, mistä aiheista Lasten uutisissa pitäisi kertoa enemmän ja mistä vähemmän. Teiltä saamiemme vastausten perusteella mietimme, miten voisimme kehittää Lasten uutisten sisältöjä niin, että te tykkäisitte niistä vielä enemmän.



Kaikkien kyselyyn vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan kutsu vierailulle Lasten uutisten toimitukseen. Arvonnan voittaja voi ottaa vierailulle mukaan koululuokkansa tai kaveriporukkansa.



Yhteystietojen jättäminen on kuitenkin vapaaehtoista, eikä niitä käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin eikä luovuteta Helsigin Sanomien toimituksen ulkopuolelle.



Vastausaikaa on tiistaihin 30. lokakuuta asti.



Tämä kysely on osa Lasten uutisten toimitusharjoittelija Kamilla Rajanderin tekemää opinnäytetyötä. Opinnäytetyö on tutkimus, jonka ammattikorkeakoulussa opiskelevat tekevät opintojensa loppuvaiheessa. Journalismia Haaga-Helia ammattikorkeakoulussa opiskeleva Kamilla tutkii omassa opinnäytetyössään sitä, ketkä seuraavat Lasten uutisia ja millaiset sisällöt seuraajia kiinnostavat. Kamilla käyttääkin tähän kyselyyn tulevia vastauksia tutkimuksessaan. Yksittäistä vastaajaa emme kuitenkaan yhdistä hänen antamaansa palautteeseen, vaan palautteet käsitellään nimettöminä.