Lähetä meille kuva karmivasta halloween-asustasi!

Lokakuun

Kuvaa

viimeisenä päivänä yhdysvaltalaiset lapset pukeutuvat pelottaviin naamiaisasuihin ja kiertävät naapurustossaan keräämässä karkkia, vähän samaan tapaan kuin suomalaiset virpojat pääsiäisen aikaan. Karmiviin naamiaisasuihin sonnustautuminen on osa halloweenin, eli pyhäinpäivän aaton viettoa.Viime vuosina halloween on rantautunut myös Suomeen. Lokakuun lopussa monet kaupat täyttyvät irvistävistä kurpitsoista, lepakoista sekä kummituksista.Monissa suomalaiskouluissakin järjestetään nykyään erilaisia naamiaisjuhlia halloweenin aikaan. Siksi me haluamme tietää, millaiseen asuun sinä olet sonnustautumassa halloweenin kunniaksi!valokuva tai video asustasi ja lähetä se meille sähköpostilla osoitteeseen lastenuutiset@hs.fi. Hauskimmat ja pelottavimmat asut julkaistaan Lasten uutisissa sekä meidän somekanavissamme seuraavalla viikolla.