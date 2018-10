Lasten uutiset

Jokainen voi tehdä pieniä tekoja ympäristön puolesta

Oikaisu 10.14: Korvattu sana ilmasto sanalla ympäristö.

aukeamalla kerromme Maatullin ala-asteen kuudes­luokkalaisista, jotka päättivät, että muovipussit pitäisi kieltää, koska ne ovat haitaksi luonnolle. Heidän aloitteensa on tehty jo runsas kuukausi sitten, mutta aihe on juuri nyt ajankohtaisempi kuin koskaan, sillä viime sunnuntaina 8 000 suomalaista marssi ympäristön puolesta Helsingissä.Marssiin osallistuneiden lisäksi myös monet muut ovat ahdistuneet maapallon tilasta kertovista uutisista. Monien koululaisten kerrotaan jopa pelkäävän ilmastonmuutosta.Pelko ja ahdistus ovat ikäviä tunteita, joten on parempi yrittää tehdä jotain ympäristön eteen. Vaikka muovipusseja ei kiellettäisikään, jokainen voi itse valita, ettei jatkossa osta muovikassia. Kaikki voivat tehdä jotain ympäristön puolesta.