Heikkeneekö suomen ja ruotsin asema?

kielen lautakunta kertoo olevansa huolissaan suomen ja ruotsin kielten asemasta yhteiskunnassa. Suomi ja ruotsi ovat Suomen kansalliskieliä.Suomen kunnat on jaettu yksi- ja kaksikielisiin kuntiin. Lain mukaan esimerkiksi kaksikielisessä kunnassa ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus asioida poliisin tai muiden viranomaisten kanssa suomeksi ja ruotsiksi.Suomen kielen lautakunta on kuitenkin huolissaan siitä, että suomen ja ruotsin asema heikkenee, kun englannin kieli yleistyy. Huolta aiheuttaa esimerkiksi ehdotus siitä, että jatkossa lukion yli­oppilastutkinnon voisi suorittaa kokonaan englanniksi. Tällä hetkellä sen ­suorituskieliä ovat suomi ja ruotsi.kielen lautakunta ottaa kantaa kieliasioihin ja tekee esimerkiksi oikeinkirjoitussääntöihin liittyviä päätöksiä.Lautakunta on ehdottanut, että Suomeen perustettaisiin kielipoliittinen ohjelma. Lautakunta haluaa siis, että päättäjä miettisivät, mitä voitaisiin tehdä kielten aseman turvaamiseksi.Vaikka suomen kielen aseman heik­kenemisestä ollaan huolissaan, suomi ei lautakunnan mukaan ole uhanalainen kieli.