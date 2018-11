Lasten uutiset

Onnea hiiren mitalla

Tänä vuonna

marraskuun 18. päivänä Minni ja Mikki täyttävät 90 vuotta. Noihin vuosikymmeniin on mahtunut monia seikkailuja, joiden myötä hahmot ovat saaneet sekä uusia ystäviä että vihollisia.Tunnetuin hiirulaisten vastustaja lienee Musta Pekka, jonka rötöksiä Mikki on usein ratkomassa. Roisto nähtiin ensi kerran piirrosfilmissä jo vuonna 1925. Silloin Pekalla oli vielä puujalka, ja häntä kutsuttiin Jopi Jalkapuoleksi. Mikin varhaisiin vihollisiin lukeutuvat myös muun muassa ilkeä lakimies Samu Suutari sekä Salomo, jotka usein liittoutuivat Jopi Jalkapuolen kanssa.Kenties hyytävin Mikin arkkivihollisista on Mustakaapu, jonka suuruudenhullut maailmanvalloitushankkeet tuottavat tämän tästä Mikille ja Minnille päänvaivaa. Kaapu on nerokas mutta myös omahyväinen, joten Mikki onnistuu usein saamaan kelmin nalkkiin tämän keskittyessä leuhkimaan suunnitelmillaan.Onneksi rikosten ratkomisen lomassa ehtii myös viettää laatuaikaa ystävien kesken. Mikin paras kaveri on höpsö hujoppi Hessu, jonka mielikuvitus hakee vertaistaan. Mikin läheisiin ystäviin kuuluvat niin ikään poliisimestari Simo Sisu, tulevaisuudesta tullut Eka Vekara, mainio mekaanikko Polle Koninkaulus sekä tietysti lemmikkikoira Pluto. Minnin parhaisiin ystäviin taas lukeutuvat reportterinakin ansioitunut Heluna Ammu ja suloinen Figaro-kissa. Toisinaan hiiripariskunnan on nähty kaveeraavan Akun ja Iineksenkin kanssa.Näin monipuolista tuttavapiiriä on syytäkin muistella juhlavuoden kynnyksellä. Seikkailuista kun ei helpolla selviä ilman ystävien apua – sen tietävät Minni ja Mikki 90 vuoden kokemuksella.