Brexit eli Britannian ero EU:sta vaikuttaa Suomeenkin

Brexit

2016 Britannia äänesti maan jäsenyydestä Euroopan unionissa eli EU:ssa. Vähän yli puolet briteistä äänesti silloin brexitiä eli Britannian eroa unionista. Siitä lähtien Britannia ja EU ovat käyneet neuvotteluja erosta, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että Britannia on jättämässä unionin maaliskuussa 2019.Euroopan unioniin kuuluu 28 Euroopan valtiota, ja sen päämääränä on edistää valtioiden yhteistyötä ja hyvinvointia.Britannian eroaminen on tuottanut hankaluuksia EU:lle, koska Britannia on ensimmäinen maa, joka eroaa unionista. EU-johtajat eivät esimerkiksi tiedä, kuinka Pohjois-Irlannin ja Irlannin välinen raja voitaisiin pitää avoinna eron jälkeen. Britannia ja Euroopan unioni ovat koonneet brexitin ehdoista sopimuksen, jonka pitäisi olla valmiina marraskuussa.vaikuttaa myös suomalaisiin. Britannian ja EU:n tuleva sopimus määrää muun muassa sen, millä ehdoilla suomalaiset ja brittiläiset yritykset voivat myydä tuotteita ja palveluita toisilleen sekä millä ehdoin suomalaiset saavat muuttaa Britanniaan. Myös matkustaminen Britanniaan ja verkkokaupasta ostaminen voivat hankaloitua.Kirjoittaja on 15-vuotias tet-harjoittelija.