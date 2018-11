Lasten uutiset

Koululaiselta: Marraskuuta vietetään lämpimässä säässä

Marraskuun

alun sää on ollut tavallista lämpimämpi. Lämpötilat ovat pysytelleet osassa Suomea jopa kymmenen asteen yläpuolella. Edellisinäkin vuosina lämpötila on saattanut nousta marraskuussa korkealle, mutta nyt on ollut kuitenkin tavanomaista lämpimämpää.Lämpimät ilmat johtuvat Etelä-Euroopan korkeapaineesta. Korkeapaineen tullessa lämmin sää tulee kylmän tilalle. Jos sama tapahtuisi kesällä, lämpötilat nousisivat hellelukemiin.Ilmatieteen laitoksen mukaan marraskuun pitäisi jatkua lämpimänä. Luvassa voi olla myös sateita. Vaikka sää ei näyttäisi houkuttelevalta, kannattaa silti mennä ulos. Marraskuussa on kuitenkin se hyvä puoli, että joulu lähestyy ja voi leipoa jotain jouluista.On mahdollista, että tulevaisuudessa Suomen talvet muistuttavat jotain tämän kaltaista säätä ilmastonmuutoksen vaikutuksesta.