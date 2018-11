Lasten uutiset

Eduskuntavaalit lähestyvät – mitä sinä haluaisit tietää vaaleista?

Yhdys­valloissa

oli tällä viikolla vaalit, joissa valittiin kongressi­edustajat seuraavan kahden vuoden ajaksi. Valituksi tulleet ihmiset muodostavat yhdessä maan kongressin, jossa he päättävät suuresta osasta maan asioista.Suomessa hieman vastaavat vaalit järjestetään ensi keväänä, kun maahamme valitaan uusi eduskunta.Koska kyseessä on Suomen kannalta tärkeä asia, tulemme kertomaan vaaleista myös Lasten uutisissa ensi kevään aikana. Meitä kiinnostaa kuitenkin tietää, miten te haluaisitte meidän kertovan vaaleista. Mistä asioista te haluatte oppia lisää? Minkälaiset tiedot ovat turhia? Pitäisikö meidän kysyä vaaleissa ehdolla olevilta poliitikoilta jokin tietty kysymys? Laitathan meille viestiä, jos sinulla on aihe, josta haluaisit oppia lisää!