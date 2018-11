Tiistaina vietettiin ruotsalaisuuden päivää – ruotsinkieliset koululaiset kertovat, miksi päivä on heille tärkeä

Lasten uutiset

Tiistaina vietettiin ruotsalaisuuden päivää – ruotsinkieliset koululaiset kertovat, miksi päivä on heille tärk

”Ruotsalaisuuden

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

RUNSAAT

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ne

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Koska