Lasten uutiset

Yli 3 miljoonaa katsojaa – supersuosio yllätti Einon ja Aapelin

Miten olette nousseet tavallisista koululaisista tällaisiksi tähdiksi, joiden musiikkia on kuunneltu todella monta kertaa?

”Se alkoi siitä, että olimme tanssitunnilla. Sen jälkeen meitä pyydettiin Robinin https://www.hs.fi/haku/?query=robinin musiikkivi­deolle tanssimaan, minkä jälkeen pääsimme minun ja ­Aapelin Hula hula -juttuun, joka kuvattiin meidän kotiseudullamme. Siinä pyysimme muita tanssimaan Robinin Hula hula -tanssia. Sen jälkeen levy-yhtiön tyypit bongasivat meidät ja tapahtui tämä.””Teimme myös Eino ja Aapeli -show’ta, jossa haastattelimme eri artisteja. Siitä se sitten lähti. Kävimme studiolla ja teimme olikohan se neljä sinkkua. Niistä valittiin yksi paras, joka julkaistiin.”

Olisitteko uskoneet, että musiikkivideostanne tulee niin suosittu?

”Alussa mietin, että tämä on meidän ensimmäinen biisimme, ja 190 000 näyttökertaa oli unelmani. Että jos niin paljon tulisi, niin vau! Nyt on kolme miljoonaa täynnä, se meni jo ­aikoja sitten rikki. Sikasiistiltä tuntuu. Emme me odottaneet, että se näin hyvin menestyisi.””Emme me olisi uskoneet, että näin nopeasti menee kolmeen miljoonaan.”

Miltä tämä suuri suosio tuntuu teistä nyt?

”Aika siistiltä!””Tosi kivalta!”

Minä verran käytätte aikaa laulamisen ja tanssimisen ­harjoitteluun?

”Aika paljon. Harjoittelemme yleensä iltapäivät.””Meillä on tiistaina laulutunti, eli laulua harjoittelemme ja tanssimista kolme kertaa viikossa.”

Saatteko liikkua kadulla rauhassa, vai tunnistavatko ihmiset teidät?

”Kyllä me rauhassa saamme liikkua, mutta esimerkiksi ostoskeskuksissa meidät tunnistetaan.”

Saatteko te paljon palautetta, ja millaista palaute on?

”Kyllä me aika paljon saamme palautetta, ja yleensä se on hyvää.”

Kun teette musiikkia ja tans­sitte ja olette tehneet myös Youtube-videoita, riittääkö teillä aikaa käydä koulussa?

”Joo, kyllä meillä riittää, vaikka tällaista meno onkin.”

Ensimmäinen kappaleenne julkaistiin lokakuun alussa. Mitä teillä on suunnitelmissa seuraavaksi?

”Olisi todella kivaa julkaista uusiakin biisejä ja keikkailla ympäri Suomea.”

Millaista musiikkia te itse ­kuuntelette?

”Aika monipuolisesti rapista poppiin. Esimerkiksi Mi­kael Gabrielia https://www.hs.fi/haku/?query=mikael+gabrielia Kasmiria https://www.hs.fi/haku/?query=kasmiria ja kaikkia tällaisia.”Minäkin kuuntelen Mi­kael Gabrielia ja kaikkea tuollaista suomalaista.”

Voisiko musiikki olla se juttu, josta teette itsellenne ammatin aikuisena?

”Ehkä voisikin, jos tämä tuottaa hyvin.”

Jännittääkö esiintyminen teitä yhtään?

”Aika paljon, mutta jännitys yleensä purkautuu siihen esiintymiseen.”

Olisiko teillä terveisiä, joita haluaisitte lähettää Lasten uutisten seuraajille?

”Terveisiä kaikille, jotka seuraavat meitä. Te olette tosi ­kivoja, kun seuraatte meidän uraamme.””Terveisiä kaikille tutuille ja kaikille faneille.”Opettele tanssimaan Einon ja Aapelin kanssa!