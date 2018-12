Lasten uutiset

Pienen poron kasvutarina lämmittää sydäntä

Elokuva

on upea kuvaus Lapin luonnosta ja eläimistä sadun muodossa. Se kertoo pienestä Ailo–porosta, joka opettelee elämään tuntureiden karussa ympäristössä. Vuoden aikana Ailo varttuu ja tekee tuttavuutta metsän eläinten kanssa. Se oppii, ettei petojen keskellä elävän poron elämä ole helppoa, mutta rohkeutensa avulla se selviää vaaroista.Elokuvan hahmot ovat täysin tavallisia eläimiä, eivätkä ne siis puhu. Eläimiä on kuvattu niin, että jokaisella hahmolla näyttää olevan selkeä ja erilainen luonne, eikä yksikään niistä ole tylsä.Tarinaa on ilo seurata. Se käsittelee montaa tärkeää teemaa, kuten äidinrakkaus, aikuistuminen ja elämänilo, mutta samalla oppii uutta myös eläimistä. Lämminhenkinen seikkailu saa sekä lapsen että aikuisen hymyilemään!