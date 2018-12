Lasten uutiset

Lasten uutiset jää joulutauolle – nauttikaa lomastanne!

rokotukset, brexit, lakot, Kertšinsalmi, ensimmäinen maailmansota, tsunami, ilmaston lämpeneminen ja ilmiö­oppiminen...Kuluneen syksyn aikana Lasten uutisissa on käsitelty montaa hankalaa aihetta. Muistatko sinä vielä, mitä kaikki luettelemani sanat, paikat ja ilmiöt tarkoittavat?Jos et, ei hätää! Uutisvirrassa käsitellään niin monia aiheita, että kaikkia on mahdoton muistaa. Samasta syystä koulujen joululomakin on monen mielestä tervetullut. Jos koko ajan joutuisi opettelemaan uutta ilman minkäänlaisia lomia, oppiminen olisi paljon hankalampaa.Nauttikaa siis joululomastanne täysin siemauksin. Lasten uutiset palaavat lehteen ja ruutuun ensi vuoden puolella, heti koulujen loman jälkeen perjantaina 11. tammikuuta. Hyvää joulua kaikille!