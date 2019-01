Lasten uutiset

Helsingissä mietitään kahdeksan aamuista luopumista – ”Kahdeksan aamuina pitää herätä aikaisin”

Helsingissä

pohditaan, pitäisikö koulupäivien alkaa yläkouluissa ja lukioissa myöhemmin kuin kahdeksalta.Kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta suosittelee kahdeksan aamuista luopumista. Koulutukseen liittyvistä asioista huolehtiva lautakunta keskusteli asiasta joulukuussa.Lautakunta kysyi syksyllä myös helsinkiläisten lukiolaisten mielipidettä. Kyselyyn vastanneista lukiolaisista enemmistö kannatti sitä, että koulu alkaisi myöhemmin kuin kahdeksalta.asiaa käsittelee Helsingin kaupunginvaltuusto, joka tekee lopullisen päätöksen siitä, suositellaanko alkamisajan siirtämistä myöhemmäksi.Jos valtuusto on kasvatus- ja koulutuslautakunnan kanssa samaa mieltä, suositus tulee voimaan jo ensi syksynä.Koulut saisivat silti itse päättää koulujen alkamisajoista, sillä suositus ei pakottaisi kouluja muuttamaan koulun alkamis­aikoja.kahdeksan aamuista luopumisesta perustellaan muun muassa sillä, että jos koulu alkaisi aamulla myöhemmin, koululaiset saisivat nukuttua pidemmät yöunet.Liian vähäiset yöunet voivat aiheuttaa univajetta ja vaikuttaa niin, että nuoret eivät opi yhtä hyvin kuin pirteinä.Teini-iässä nuoren sisäinen rytmi muuttuu yleensä myöhäisemmäksi. Tämä tarkoittaa sitä, että uni ei välttämättä tule, vaikka nuori menisi aikaisin nukkumaan.Yleensä 13–16-vuotiaille riit­tävä määrä unta yössä olisi noin 8–9 tuntia, mutta kaikkien ihmisten unentarve on kuitenkin yksilöllinen.koulupäivien alkamisesta myöhemmin on myös vastustettu.Osa nuorista on huolissaan esimerkiksi siitä, jäisikö iltoihin tarpeeksi aikaa esimerkiksi harrastuksille, sillä jos koulupäivä alkaisi myöhemmin, se myös päättyisi myöhemmin.Jotkut myös epäilevät, että nukkumaanmenoaikakin siirtyisi myöhemmäksi, jos koulu alkaisi aamuisin myöhemmin.aamuista luopumista on mietitty myös muualla Suomessa.Esimerkiksi Tampereella on annettu ohje, että tulevasta lukuvuodesta lähtien koulun pitäisi alkaa kaikissa peruskouluissa kello 8.15–8.45.”Nukun yleensä 8–9 tuntia yössä. Aamuisin sängystä nouseminen on tosi vaikeaa. Jos koulu alkaisi myöhemmin, ehtisi paremmin syömään aamupalan ja kouluun kulkeminen olisi helpompaa. Hyvä koulun alkamisaika olisi kello 9.””Jos koulu alkaa kahdeksalta, päivä tuntuu mielestäni paljon lyhyemmältä, koska koulu loppuu silloin aikaisemmin. Kahdeksan aamuina pitää herätä aikaisin eikä ehdi tai jaksa syödä aamulla niin isoa ateriaa. Hyvä aika tulla kouluun olisi yhdeksältä tai kymmeneltä.”Kahdeksan aamujen huono puoli on, että silloin täytyy herätä aikaisin. Nukun yössä yleensä noin 8–9 tuntia. Hyvä aika tulla aamuisin kouluun olisi klo 10.””Nukun öisin noin 6–7 tuntia. Aamuisin sängystä nouseminen on minulle aivan liian vaikeaa. Hyvä aika tulla kouluun olisi kymmeneltä.”