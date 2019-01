Lasten uutiset

Koululaiselta: Aikaiset aamut ovat turhauttavia

luokalta asti on täytynyt herätä seitsemältä ehtiäkseen kouluun, ja tällä linjalla on jatkettu yhdeksänteen luokkaan saakka. Kasin aamut ovat koululaisten arkea, mutta moni ei ymmärrä kuinka väsyttäviä ne ovat.Uskon kuitenkin, etteivät kasin aamut ole yhtä suuri ongelma koulun nuorimmille oppilaille. Suurin osa ekaluokkalaisista on motivoituneita menemään kouluun ja herää muutenkin aikaisin. Vanhemmille olisi lisäksi helpompaa, jos kasin aamuja pidettäisiin yllä alakoulussa.Kun olin itse ykkösluokalla, vanhempieni piti lähettää minut kouluun oi­keaan aikaan, sillä kellon lukeminen oli minulle vaikeaa.Jos minulla oli yhdeksän aamu, jouduin välillä soittamaan töihin lähteneille vanhemmilleni varmistaakseni, milloin minun täytyi lähteä kouluun. Silloin meille kaikille oli helpompaa, että koulu alkoi jo kahdeksalta.johtuen olen sitä mieltä, että kasin aamuja voitaisiin pitää yllä ensimmäisellä ja toisella luokalla. Aikaisimman aamun voisi siirtää myöhemmäksi kolmannesta luokasta eteenpäin.Usein senikäiset alkavat valvoa illalla myöhempään ja saattavat myös olla vähemmän innostuneita kouluun menemisestä. Siksi on tärkeää, että he saavat tarpeeksi unta ja voivat nousta rauhassa, ilman kiirettä.