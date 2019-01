Lasten uutiset

Vinkkaa opettajalle Sanomalehtiviikosta

viikolla on edessä hauska viikko! Helsingin Sanomissa ja monissa muissa sanomalehdissä vietetään Sanomalehtiviikkoa, jolloin panostetaan siihen, että koululaiset oppivat lukemaan ja ymmärtämään uutisia.Tämä on jo 24. Sanomalehtiviikko. Alusta saakka sanomalehdet ovat antaneet sisältönsä viikon ajaksi ilmaiseksi koululaisten käyttöön, ja näin toimitaan tänäkin vuonna.Jos uutisten lukeminen on sinun juttusi, voit pyytää luokkasi opettajaa tilaamaan teille Helsingin Sanomien ilmaiset tunnukset Sanomalehtiviikon ajaksi. Ohjeet tunnuksien tilaamiseen löytyvät viereiseltä sivulta.Näin voit päästä nauttimaan uutisista myös oppituntien aikana. Hauskoja lukuhetkiä!