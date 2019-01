Lasten uutiset

Nelosluokka luki yhdessä yli tuhat kirjaa – Oppilaat listasivat, miksi lukeminen kannattaa

Helsinkiläisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuhatta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oppilaat

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy