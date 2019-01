Lasten uutiset

Pian Espoon kouluissa saa vegaaniruokaa

kouluissa aletaan pian tarjota vegaanista ruokaa eli annoksia, jotka eivät sisällä ollenkaan eläinkunnasta peräisin olevaa ruokaa. Vegaaniruokaa on tarkoitus saada kouluissa viimeistään maaliskuun alussa.Vegaanisessa ruoassa ei ole lainkaan lihaa, kanaa, kalaa, kananmunia, voita, juustoa tai maitoa. Monet jättävät ne pois ruokavaliostaan syödäkseen ympäristö­ystävällisemmin, sillä lihan- ja maidontuotannosta syntyy esimerkiksi paljon maapalloa kuormittavia päästöjä. Osa valitsee vegaanisen ruoan myös siitä syystä, etteivät he halua syödä eläimiä.vegaanista ruokaa Espoon ­oppilaiden pitää kuitenkin ilmoittaa asiasta kouluun etukäteen. Erityisruokavalioilmoitukseen tarvitaan lisäksi vanhemman allekirjoitus.Tavoite on, ettei vegaaninen ruoka tulisi muuta kouluruokaa kalliimmaksi, joten aiemmin viikolla yli jäänyttä ruokaa saatetaan jäähdyttää ja tarjota myöhemmin uudestaan.Espoossa uskotaan, että noin sata oppilasta valitsee vegaanisen ruoan. Muun muassa Helsingin, Tampereen ja Turun kouluissa oppilaat saavat jo valita lautaselleen vegaanista ruokaa.