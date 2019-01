Lasten uutiset

Koululaiselta: Älypuhelimet – hyvä vai huono asia?

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

katsoo ympärilleen junassa, kahvilassa tai melkein missä tahansa, näkee luultavasti ihmisiä kännyköillään. Älypuhelimia ja sosiaalista mediaa mainostetaan nykymaailmassa mahtavana asiana, mitä ne tietysti ovatkin.Ensimmäisissä älypuhelimissani ei ollut nettiyhteyttä, joten en ollut sosiaalisessa mediassa ala-asteella. Olin tästä katkera vanhemmilleni, sillä tunsin itseni ulkopuoliseksi kavereiden puhuessa asioista ja henkilöistä, joita he näkivät Instagramissa ja Youtubessa.Nyt olen kuitenkin iloinen siitä, etteivät vanhempani ostaneet puhelimeeni nettiyhteyttä ja ymmärrän, että siitä oli minulle loppujen lopuksi enemmän hyötyä, kuin haittaa. Vietin paljon aikaa ulkona ilman puhelintani ja opin nauttimaan elämästä, johon sosiaalinen media ei kuulunut.sosiaalisessa mediassa on paljon hyvää, siinä on myös monia haittapuolia. Kuvien ja videoiden selailuun on esimerkiksi todella helppo addiktoitua. Monet kaverini eivät voi jutella kanssani vilkuilematta puhelimiaan jatkuvasti, mikä on mielestäni erittäin ärsyttävää ja epäkohteliasta.Olen sitä mieltä, että ihmisten ja varsinkin lasten pitäisi yrittää vähentää puhelimen käyttöä. On hyvä pitää yllä harrastuksia ja mennä välillä ulos kavereiden kanssa ilman puhelinta. Se voi olla jopa hauskempaa, kuin puhelimella pelaaminen.