Hoivakoti jouduttiin sulkemaan Kristiinankaupungissa

Pohjanmaalla sijaitseva hoivakoti joutui keskeyttämään toimintansa viime viikolla. Hoivakodissa asuu hoitoa tarvitsevia vanhuksia ja muistisairaita ihmisiä, mutta nyt epäillään, että he eivät ole saaneet tarpeeksi hyvää hoitoa. Siksi Valvira, jonka tehtävä on valvoa sosiaali- ja terveysalan toimintaa, päätti sulkea hoivakodin viime viikolla.Hoivakodin toiminnasta on vastannut Esperi Care -niminen yritys, jolla on myös useita muita hoivakoteja eri puolilla Suomea. Valvira tutkii parhaillaan, onko yrityksen muissakin hoitokodeissa samanlaisia ongelmia.Osa Esperi Caren työntekijöistä on esimerkiksi kertonut, että hoivakodeissa ei ole tarpeeksi työntekijöitä, joten asukkaita ei pystytä hoitamaan tarpeeksi hyvin. Yritys on myös itse myöntänyt, että sen toiminnassa on ollut puutteita.suurin osa hoivakodin asukkaista on sulkemisesta huolimatta voinut jäädä hoivakotiin asumaan. Koska Esperi Care ei enää saa vastata hoivakodin toiminnasta, sitä johtaa tällä hetkellä Kristiinankaupunki.Kaupunki toivoo, että Esperi Care voisi parantaa toimintaansa ja jatkaa hoivakodin pitämistä tulevaisuudessa.