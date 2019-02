Lasten uutiset

Osallistu kilpailuun – Voita vierailu Lasten uutisiin!

Tällä Tällä

viikolla Suomen sanomalehdet ovat viettäneet yhteistä Sanomalehtiviikkoa. Viikon kunniaksi Lasten uutiset järjestää taas jo perinteeksi muodostuneen videokilpailun, johon alakoululuokat voivat osallistua.Kilpailun palkintona on vierailu Lasten uutisten toimitukseen. Haluaisitko sinä päästä näkemään, miten sanomalehteä ja tv-uutisia tehdään? Nyt siihen on hyvä mahdollisuus.Tänä vuonna kilpailun teemana on uutisten seuraaminen. Videon on tarkoitus kertoa, miten uutiset näkyvät sinun ja luokkalaistesi arjessa.Parhaat videot julkaistaan uutislähetyksessämme ja voittaja valitaan äänestyksessä verkkosivuillamme. Innosta siis opettajasi ja koko luokkasi mukaan kuvaamaan videota!