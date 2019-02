Lasten uutiset

Kun nuorena oppii median, sen taitaa vielä vanhanakin

Tällä

viikolla kouluissa, kirjastoissa ja päiväkodeissa on puhuttu mediataidoista. Koska olemme yhä enemmän tekemisissä mediasisältöjen kanssa, on entistä tärkeämpää oppia ymmärtämään ja tulkitsemaan niitä.Mediataitoviikon kunniaksi tapaamme Lasten uutisissa tällä viikolla 9-vuotiaan Vilho Kajanderin, joka julkaisee omaa lehteä. Oman lehden teko on yksi hyvä tapa oppia käyttämään mediaa oikein.Mutta mediataitoja voi oppia yhtä hyvin myös pelkästään kuluttamalla mediasisältöjä eli esimerkiksi lukemalla lehtiä tai katsomalla tv-uutisia.Juuri siksi Helsingin Sanomissakin tehdään lapsille omia uutisia. Kun nuorena oppii ymmärtämään uutisia ja hallitsemaan tärkeimmät mediataidot, ne taitaa vielä vanhanakin.´