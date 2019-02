Lasten uutiset

Ikuiset ystävät

Ankkalinnassa

Mutta

Aikuista

parisuhteet ovat ikuisia: Aku ja Iines sekä Mikki ja Minni pysyvät iäti yhdessä ja hemmottelevat toisiaan helmikuun 14. päivänä suklaarasioin ja sydämin. Suomessa muistetaan kuitenkin erityisesti ystäviä, joten käännetään katseemme ankkalinnalaisiin ystävyksiin.Tehtävä on yllättävän vaikea, sillä useimpia ankkamaailmassa toistensa seurassa aikaansa viettäviä hahmoja yhdistää joko romanttinen side, sukulaisuus, työtoveruus tai kilpailutilanne – harvassa ovat puhtaat ystävyyssuhteet.Alamaailman parivaljakot, kuten Lusku ja Paksi, viihtyvät hekin yhdessä vain keikkojen aikana, eivät vapaalla – tai ainakaan siitä ei lukijoille kerrota.löytyihän niitä kaveruksia, kun hetken kaiveli: Pikku Hukka pitää yhtä possu­trion kanssa ja puolustaa Veli Huilua, Veli Viulua ja Veli Pontevaa isänsä häijyiltä juonilta, kuten tosiystävä ainakin.Myös Akulla oli lapsena hyviä ystäviä, mutta mitä mahtaa kuulua aikuistuneille Vekalle ja Lissulle? Tietääkö edes Aku itse? Nuoruusvuosinaan Aku muuten viihtyi mainiosti ”loistokamujensa” – kuten hän itse heitä kutsuu – José Cariocan ja Panchiton kanssa. Kolmikko kokikin kimpassa yhtä ja toista ennen kuin Akusta tuli vastuullinen kolmen pojan yksinhuoltaja.Tupu, Hupu ja Lupu puolestaan ovat hyvää pataa esimerkiksi muiden partiolaisten, Lauri Lokin ja Jopen kanssa.ystävyyttä Ankkalinnassa sitten vaalivat ainakin Matami Mimmi ja Hekla Velho, Iines Ankka ja Klaara Kotko, Minni Hiiri ja Heluna Ammu sekä Tiku ja Taku, jotka ovat paitsi kämppiksiä myös hyviä ystäviä.Kenelläkään tuskin on vastaansanomista, jos väitämme, että Ankkalinnan ehdottomasti ylimmät ystävykset ovat kuitenkin Mikki ja Hessu: he ovat aina yhdessä, tuli mitä tuli, kävi mitä kävi.Hömelö hujoppi ja nokkela hiiri ovat ehkä näennäisen epätasainen pari, mutta siitä huolimatta heidän ystävyytensä on kukoistanut jo vuodesta 1932.Ystävät ovat parhaita!