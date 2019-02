Lasten uutiset

Hyvä ystävä on luotettava – siitä voi iloita vuoden jokaisena päivänä

sitten kysyimme teiltä, mikä on mielestänne hyvän ystävän tärkein ominaisuus. Yllättäen lähes kaikki kyselyyn vastanneet olivat asiasta yhtä mieltä: hyvän ystävän tulee ennen kaikkea olla luotettava.Eilen torstaina Suomessa ja maailmalla vietettiin ystävänpäivää, jolloin on oiva tilaisuus antaa huomiota luotettaville ystävillemme. Suomen ystävänpäivä eroaa nimittäin hieman muualla maailmassa vietetystä ystävänpäivästä, sillä Suomessa päivä keskittyy juuri ystäviin. Muissa maissa ystävänpäivä on taas perinteisesti ollu kahden toisiinsa rakastuneen ihmisen juhlapäivä.Jos sinulla on luotettava ystävä, jota et eilen muistanut kiittää ystävyydestä, ehdit tekemään sen vielä tänäänkin. Hyviä ystäviä ei koskaan voi olla liikaa.