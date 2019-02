Lasten uutiset

Mitä kuuluu Suomen sote-uudistukselle?

viikolla sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva sote-uudistus on ollut perustuslakivaliokunnan käsittelyssä.He valmistelevat lausuntoa eduskunnalle, joka viimeisenä päättää tulevista uudistuksista. Eduskuntaan kuuluvat kansanedustajat päättävät Suomen asioista.Sotella tarkoitetaan kaikkia palveluita, joiden on tarkoitus pitää huolta ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Näitä palveluita on haluttu jo pitkään parantaa, mutta prosessi on pitkä ja monimutkainen. Tavoitteena on myös se, että kaikki saisivat yhtä hyvää hoitoa.on laaja, koska se koskettaa koko Suomea ja herättää paljon erimielisyyksiä. Jokainen uudistusta koskeva lakiesitys pitää lukea tarkasti läpi, ja siinä voi kestää kauan.Näitä uusia lakiesityksiä tarkistavat perustuslakivaliokunnan jäsenet. He pitävät huolen siitä, että sote-uudistus olisi sopusoinnussa Suomen perustuslain kanssa. Perustuslaki määrittelee suomalaisten perusoikeudet, eivätkä päätökset saisi olla sen kanssa ristiriidassa.Nyt on jännitetty, ehtiikö nykyinen istuva eduskunta saada sote-uudistuksen käsittelyyn ennen tulevia kevään vaaleja. Vaaleilla valitaan uusi eduskunta.