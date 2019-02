Lasten uutiset

Äänestä paras video voittoon – Videokilpailun finalistit on nyt valittu

Sanomalehtiviikolla

Erkkilän koulun 4. luokka:

Herttoniemenrannan ala-asteen 4 B:

Siilinlahdenkoulu 4 C:

Ja nyt äänestämään!

haastoimme alakoulut tekemään omia videoita. Osallistujilta tuli toinen toistaan hienompia videoita, joiden joukosta raati on nyt valinnut kolmen kärjen.Lopullisen voittajan valinta on kuitenkin lukijoiden käsissä. Äänestys löytyy videoiden alta.Äänestys on käynnissä 4.3.2019 saakka. Sen voittava luokka pääsee vierailulle Lasten uutisten toimitukseen.