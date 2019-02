Lasten uutiset

Koirat on jatkossa lisättävä rekisteriin

Tulevaisuudessa

kaikkien koiranomistajien on rekisteröitävä lemmikkinsä Suomen viralliseen koirarekisteriin.Rekisteri perustetaan koirien hyvinvoinnin takia. Kun kaikki koirat on merkittävä rekisteriin, pentutehtailun ja koirien laittoman maahantuonnin toivotaan vähenevän.Pentutehtailuksi kutsutaan toimintaa, jossa ihminen yrittää tienata rahaa myymällä huonoissa oloissa kasvatettuja koi­ranpentuja. Koiria tuodaan usein myös Suomeen asumaan ilman viranomaisten lupaa.Monissa muissa Euroopan maissa on jo käytössä vastaavanlainen koirarekisteri. Uuden rekisterin kehittäminen vie kuitenkin aikaa, joten koirarekisteri saadaan luultavasti käyttöön aikaisintaan vuonna 2022.Jos koirarekisteri todetaan hyväksi, myöhemmin saatetaan vaatia myös kis­sojen rekisteröimistä.