Lasten uutiset

Ikävä onnettomuus järkytti rippileirillä

Himoksen

Onnettomuus

Laskettelukeskus

laskettelukeskuksessa Jämsässä sattui viime lauantaina ikävä onnettomuus, jossa kuoli 15-vuotias poika.Jämsässä laskettelurippileirille osallistunut poika oli kotoisin Paraisilta Varsinais-Suomesta. Monet nuoret osallistuvat 15-vuotiaana kirkon järjestämälle noin viikon mittaiselle rippileirille, joka voidaan viettää esimerkiksi leirikeskuksessa tai jonkin harrastuksen parissa.sattui, kun poika ja muutama muu leirille osallistunut nuori lähtivät laskemaan merkittyjen eli virallisten rinteiden ulkopuolelle. Poika oli ilmeisesti pudonnut jyrkästä kohdasta.Onnettomuuden jälkeen muut leirille osallistuneet nuoret jättivät leirin kesken ja matkustivat kotiin Paraisille. Siellä heille tarjottiin heti kriisiapua eli he pääsivät keskustelemaan tapahtuneesta ammattilaisten kanssa.vastaa siitä, että rinteet ovat turvallisia laskijoille, mutta merkittyjen rinteiden ulkopuolella laskija liikkuu aina omalla vastuullaan.Vaikka lasketteluonnettomuudet ovat Suomessa harvinaisia, on silti turvallisinta laskea merkityissä rinteissä. Laskiessa on aina hyvä käyttää kypärää.