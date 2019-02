Lasten uutiset

Käy äänestämässä paras video voittoon!

äänestys on nyt avoinna verkkosivuillamme!Sanomalehtiviikolla järjes­tämäämme kisaan osallistui monta koululuokkaa, jotka olivat panostaneet hurjasti omien hienojen ja hauskojen videoiden tuotantoon. Kaikki kisaan osallistuneet videot olivat huippuhyviä, joten toimituksen raadilla oli kova homma valita niiden joukosta äänestykseen pääsevä kärkikolmikko.Finalistivalinnat on nyt kuitenkin tehty, ja lopullisen voittajan valinta on teidän lukijoiden käsissä.Käy siis ihastelemassa videoita osoitteessa HS.fi/lastenuutiset ja anna äänesi sille luokalle, joka mielestäsi ansaitsee voiton.Voittajaluokka palkitaan kevään aikana järjestettävällä vierailulla Helsingin Sanomien ja Lasten uutisten toimitukseen.