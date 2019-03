Lasten uutiset

Päiväkodeissa voi olla liian suuria ryhmiä

Monissa

Kyselyssä

pääkaupunkiseudun päivä­kodeissa on sekä liian isoja ryhmiä että liian vähän aikuisia. Tämä selvisi, kun Helsingin Sanomat järjesti kyselyn, johon vastasi yli 850 pääkaupungin päivä­kodeissa työskentelevää henkilöä.Suomessa laki määrää, kuinka monta lasta yhdessä päiväkotiryhmässä saa olla samanaikaisesti. Laki kertoo myös, kuinka monta aikuista, eli hoitajaa tai opettajaa, nämä lapsiryhmät tarvitsevat. Tarkoitus on, että kaikki lapset saisivat tällä tavoin käydä yhtä terveellisessä ja turvallisessa päiväkodissa.paljastui kuitenkin, että monissa päiväkodeissa ei aina pystytä täysin seuraamaan lain asettamia rajoja. Päiväkodit saattavat olla niin täynnä, että yhden suuren ryhmän kerrotaan olevan oikeasti kaksi pienempää ryhmää.Aikuisia ryhmissä on helposti liian vähän, jos joku heistä sairastuu. Heitä joudutaan joskus myös siirtelemään päiväkotien välillä, koska sairaana olevien tilalle ei aina löydetä sijaisia.Helsingin kaupunki myöntää, että päiväkodeissa on välillä tällaisia ongelmia, mutta niitä yritetään ratkoa. Yleisesti kaupunki on silti sitä mieltä, että päiväkodit toimivat hyvin.