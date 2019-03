Lasten uutiset

Koulujen sukset eivät riitä kaikille oppilaille

viikolla Suomen hiihtomaajoukkue on ahkeroinut maailmanmestaruuskilpailuissa Itävallan Seefeldissä.Hiihtoa pidetään Suomessa perinteisenä talvilajina, mutta silti monissa kouluissa ei enää hiihdetä tai luistella. Oppilailla ei välttämättä ole suksia tai luistimia omasta takaa, eivätkä koulun välineet riitä kaikille. Tämä selvisi Suomen Tietotoimiston peruskouluille tekemässä kyselyssä.Mielestäni on sääli, etteivät kaikki koululaiset saa mahdollisuutta kokea hauskoja hetkiä hiihtoladulla tai luistinradalla. Toivottavasti mahdollisimman monessa koulussa pystytään silti järjestämään jonkinlainen talviurheilupäivä.Uutislähetyksessä tapaamme hiihtoa harrastavia koululaisia. He kertovat, miksi laji kiehtoo pakkasesta huolimatta.