Onko Kiinasta tilattu lelu turvallinen?

ovat huomanneet, että Aliexpressin, Wishin ja muiden ulkomaisten verkkokauppojen kautta on helppo tilata vaikkapa tekniikkaa, vaatteita ja leluja. Suomeen saapuu vuodessa 15 miljoonaa Kiinasta tilattua pakettia.Kiinasta tilatut tavarat ovat usein kotimaasta ostettuja edullisempia, mutta niiden turvallisuudesta ei ole takeita. Euroopan unionissa kaikille myytäville tavaroille on tarkat vaatimukset kuluttajien, eli tavaroita ostavien ihmisten, suojelemiseksi. Erityisesti lapsille tarkoitetuille leluille on kovat vaatimukset, jotta tuotteet olisivat varmasti turvallisia.tulevia tavaroita nämä säädökset eivät koske. Joskus kuluttaja saattaa itse nähdä, että tavara ei ole turvallinen, mutta aina ongelmia ei huomaa. Lelut voivat esimerkiksi syttyä helposti tuleen, niistä saattaa irrota pieniä vaarallisia osia tai niissä voi piillä myrkkyjä.Se ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki Kiinasta tilatut tavarat olisivat vaarallisia ja Suomessa myydyt taatusti turvallisia. Myös Suomessa kauppoihin on päätynyt tavaroita, jotka eivät täytä vaatimuksia. Osa kiinalaisten kauppojen tavaroista voi myös hyvin täyttää Euroopan unionin asettamat vaatimukset.