Lasten uutiset

Liikkuiko susi Helsingissä maanantaina?

Maanantaiaamuna Itä-Helsingin alueella liikkui eläin, jonka uskotaan olleen susi. Koiransukuista sutta on välillä vaikea erottaa kesyistä lemmikkikoirista, mutta asiantuntijoiden mukaan tällä kertaa kyseessä vaikuttaa silti olleen oikea susi.



Susi on pitkään ollut kammottu eläin, sillä susien on pelätty olevan vaaraksi ihmisille. Yleensä sudet kuitenkin välttelevät ihmisiä, eivätkä myöskään käy ihmisten kimppuun. Poliisin mukaan Itä-Helsingissä maanantaina liikkunut eläin ei myöskään lähestynyt ihmisiä.



Susi on suojeltu eläin Euroopan unionissa, sillä se on erittäin uhanalainen, eli sen pelätään katoavan luonnosta. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että susia ei saa metsästää unionin alueella ilman erityistä lupaa. Suomessa arvioidaan uusimman tiedon mukaan olevan noin 165–190 sutta.