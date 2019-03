Lasten uutiset

Kuka on mielestäsi uutisen arvoinen?

Toimittajan Toimittajan

työssä on mahdollisuus päästä haastattelemaan ja tapaamaan erilaisia mielenkiintoisia ihmisiä. Lasten uutisissakin koululaistoimittajamme ovat saaneet esittää omia kiperiä kysymyksiään muun muassa Marcus ja Martinus -duolle, laulaja Saara Aallolle, tubettaja Deatalle sekä Skam-sarjasta tutulle näyttelijälle Josefine Pettersenille.Jokaisella heistä on ollut jotain mielenkiintoista sanottavaa, joten haastattelut ovat varmasti olleet hienoja kokemuksia sekä haastattelijoille että lukijoille.Siksi haluammekin nyt tietää, kenen haastattelun sinä haluaisit lukea Lasten uutisista. Kuka on mielestäsi uutisen arvoinen? Ehdottaa saa ketä vain, tunnettua tai tuntematonta henkilöä. Otamme ehdotuksia vastaan tuttuun tapaan somessa ja sähköpostilla.