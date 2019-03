Lasten uutiset

Eläintarhan uusi tähti näyttäytyi ensi kertaa

Saksan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

pääkaupungissa Berliinissä joulukuun alussa syntynyt jääkarhunpentu näyttäytyi yleisölle ensimmäistä kertaa viime perjantaina.Paikallisen eläintarhan uusi tähti on viettänyt kolme ensimmäistä kuukauttaan pesässä emonsa Tonjan kanssa, mutta nyt vielä nimetön pentu on vihdoinkin uskaltautunut ulos pesän pimeydestä ulkoilmaan. Ensimmäisen ulkoilunsa aikana pentu harjoitteli uintia emonsa ohjeistuksessa.Tähän saakka pentu ja emo ovat saaneet asustaa rauhassa omassa pesässään, sillä eläintarhan henkilökunta on ollut huolissaan pennun terveydestä. Aiemmin useat pennut ovat kuolleet eläintarhassa pian syntymänsä jälkeen.Nyt eläintarhan vierailijat voivat kui­tenkin nähdä kaksikon aina kun emo ja pentu ovat ulkoilemassa. Eläintarhan on tarkoitus paljastaa pennun nimi huhtikuussa.