Lasten uutiset

Monet ihmiset surevat Uudessa-Seelannissa

Uuden-Seelannin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudessa-Seelannissa

Christchurchissa tehtiin viime perjantaina kaksi aseellista iskua, joissa kuoli useita ihmisiä.Iskut kohdistuivat ihmisiin, jotka olivat tulleet moskeijaan rukoilemaan. Moskeija on islaminuskoisten temppeli eli kristittyjen kirkkoa vastaava rakennus.Iskujen tekijä kuvasi tapahtumat reaaliaikaisesti Facebookiin, mistä video levisi nopeasti muualle someen. Facebook poisti kuitenkin videon kunnioittaakseen niitä ihmisiä, joita teko on koskettanut.Poliisi otti pian tapahtuneen jälkeen kiinni miehen, jonka uskotaan olevan iskujen takana. Iskua pidetään terrorismina eli väkivaltaisena tekona, jolla yritetään pelotella ihmisiä ja vaikuttaa maiden päätöksentekoon.on viikon aikana sytytetty kynttilöitä ja pidetty hiljaisia hetkiä uhrien muistoksi.Lisäksi koululaiset ja monet muut ryhmät ovat tanssineet hurjan näköistä haka-nimistä tanssia. Se on maan alkuperäiskansan maorien perinteinen tanssi, jota tanssitaan muun muassa hautajaisissa. Tanssi on tapa osoittaa myötätuntoa iskun kohteeksi joutuneille.Jos iskut huolestuttavat sinua, on hyvä puhua aiheesta jonkun aikuisen kanssa.