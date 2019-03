Lasten uutiset

Välillä julkaisemme myös ikäviä uutisia

Tänään

käsittelemme Lasten uutisissa todella ikävää uutisaihetta, Uudessa-Seelannissa tehtyä terrori-iskua.Päätimme, että asiasta on hyvä puhua, vaikka se saattaakin tuntua sekä surulliselta että pelottavalta. Moni teistä on jo varmasti kuullut tapahtumista aikuisten uutisten tai somen kautta, joten halusimme selventää tapahtumien kulkua. Näin uutinen tuntuu ehkä hieman vähemmän pelottavalta.Jos tällaiset uutiset kuitenkin herättävät sinussa pelkoa, on hyvä puhua asiasta jonkun aikuisen kanssa. Vanhempasi, opettajasi tai joku muu tuttu aikuinen osaa varmasti kuunnella ja ymmärtää huolesi aiheesta. Voit myös laittaa meille viestiä somessa. Yritämme parhaamme mukaan vastata kaikkiin mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin.