Lasten uutiset

Aprillia!

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Niin

Mitä

Tupu, Hupu ja Lupu ensi ­kertaa saapuivat Aku-setänsä iloksi, he onnistuivat ku­moamaan setänsä (tai oikeammin enonsa, sillä Akun Della-siskon lap­siahan vesselit ovat) päähän ämpärillisen vettä.Sittemmin he ovat ehtineet jekkuilla Akun kustannuksella toinen toistaan mielikuvituksellisemmin konstein.Ankanpojat ovat muun muassa tarjoilleet Akulle ylettömän tujakasti maustettuja suupaloja, kirjoittaneet hänen nimissään lällyjä rakkausrunoja Iines-tädille, käyttäneet Pelle Pelottoman keksintöjä setäparan höynäyttämiseen ja puijanneet häntä ahkeroimalla muka huoneessaan läksyjen parissa, kun tosiasiassa he ovat riekkuneet kerhomajassaan aivan muissa puuhissa.Identtisiä kun ovat, kolmosten luulisi myös aika ajoin huijaavan lähipiiriään toisikseen tekeytymällä, mutta Akun kanssa moinen temppu ei onnistu: hän tuntee holhokkinsa jopa yksittäisten silmäripsien tarkkuudella.Tupu, Hupu ja Lupu kuin Leenu, Liinu ja Tiinukin yrittävät säännöllisin väliajoin vetää varttuneempaa väkeä höplästä esittämällä vanhempaa kuin ovat. Silloin he kapuavat toistensa harteille ja pukeutuvat pitkään päällystakkiin päästäkseen vaikkapa katsomaan elokuvaa, johon heillä ei ihan ikä riitä.He ovat myös teeskennelleet nukkuvia myttäämällä vuoteisiinsa jotain fyllinkiä peiton alle ja livistäneet itse ulkosalle. Aikuiset eivät sentään aina jää hoomoilasiksi vaan vastaavat joskus jopa yhtä ovelin kepposin.jekkuja ajattelitkin aprillipäivänä toteuttaa, kannattaa pitää huoli siitä, että niille voi nauraa yhdessä keppostelun kohteen kanssa ­eikä vain vahingoniloisena vieressä. Ankka­lasten touhuista osa ei valitettavasti kestä tarkastelua tästä näkökulmasta…