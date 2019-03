Lasten uutiset

Mosambik kärsii yhä hirmumyrksyn nostattamista tulvavesistä

Kaakkois-Afrikkaan

Hirmumyrskyn

noin kaksi viikkoa sitten iskenyt Idai-niminen hirmumyrsky on aiheuttanut Mosambikiin, Zimbabween ja Malawiin mittavia tuhoja.Hirmumyrskyn rankkasateet ja kovat tuulet ovat tuhonneet ihmisten koteja sekä teitä. Tällä hetkellä satojatuhansia ihmisiä majoitetaan leireihin ja erilaisiin hätämajoituskeskuksiin, missä heitä pyritään auttamaan mahdollisimman hyvin.Monet avustusjärjestöt, kuten Suomen Punainen Risti, ovat paikalla auttamassa hädässä olevia. Mosambikin pääkaupunkiin Beiraan rakennetaan muun muassa väliaikaista kenttäsairaalaa.Lisäksi paikallisille on jaettu pressuja, huopia, saippuoita ja vettä. Puhtaasta vedestä on silti suuri pula, ja taudit uhkaavat levitä selviytyneiden keskuudessa.aiheuttamat tulvat ovat tehneet pelastustyöstä ja hätätilan ar­vioinnista poikkeuksellisen hankalaa.Monille alueille on ollut mahdotonta päästä, sillä tulvat ovat tuhonneet teitä. Tulvavesien laskiessa pelastajat pääsevät auttamaan laajemmille alueille.Tietoverkkoyhteyksien kaatuminen on tehnyt tilanteesta entistäkin hankalamman. Viestit kriisialueen ja muun maailman välillä kulkevat hitaasti ilman nettiä.